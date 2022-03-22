حالة الطقس اليوم وغدًا.. ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم وغدًا من الكلمات البحثية التي تتصاعد حدة البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل مع تقلبات الأحوال الجوية التي تشعر بها كافة المحافظات.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المتوقعة وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات ودرجة الرطوبة.

حالة الطقس اليوم وغدا

أكدت الهيئة القومية للأرصاد الجوية أن هناك حالة من اضطراب الأحوال الجوية تسود كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة من 21- 26 مارس الجاري حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على محافظة القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية دافئ على محافظات الصعيد وجنوب سيناء وتستمر البرودة الشديدة على كافة محافظات الجمهورية ليلا.

وأشارت كافة الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية في كافة محافظات الجمهورية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد بدأ من محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء مصحوبة بأمطار شديدة.

ونصحت الهيئة المواطنين باستمرار لبس الملابس الثقيلة تفادي للتعرض لنزلات البرد خاصة مع التقلبات الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة 2022

شهدت كافة الطرق المؤدية من وإلى المحافظات شبروة المائية مع نشاط حركة الرياح ووصلت درجة الحرارة اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 في القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمى 17 درجة والصغرى 9 وفي السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 10 وجنوب سيناء العظمى 22 درجة والصغرى 14 ومحافظات الصعيد العظمى 18 والصغرى 8.

وبلغت درجات الحرارة يوم الأربعاء 23 مارس 2022 في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 17 والصغرى 8 والسواحل الشمالية العظمى 16 والصغرى 10 وجنوب سيناء العظمى 21 والصغرى 14 ومحافظات الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 8.

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درجة الرطوبة في المحافظات خلال الفترة المقبلة

حالة الطقس اليوم وغدا ودرجة الرطوبة من التساؤلات التي تتردد بقوى عبر المنصات الإلكترونية حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الرطوبة وصلت في بعض محافظات الجمهورية إلى 43 % وذلك وفقا لجهاز قياس الرطوبة "الهيجرومتر" وذلك مع انخفاض درجات الحرارة على الكثير من محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة حيث تعد الرطوبة أحد المحركات الرئيسية للمناخ.