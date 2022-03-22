الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلة أميركية: روسيا تنزل قوات مظلية في ضواحي كييف وتجبر جيش أوكرانيا على الانسحاب

جيش أوكرانيا
جيش أوكرانيا

قالت مجلة ميليتري ووتش الأمريكية إن وحدات تابعة لقوات المظلات الروسية حققت مكاسب ميدانية مهمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وخاضت اشتباكات مع قوات ميليشيات محلية ووحدات تابعة للجيش الأوكراني، وتمكنت القوات المظلية الروسية التي أُنزلت جواً، من تحقيق مكاسب على الأرض مقتربة من العاصمة كييف.

ونقلت المجلة عن وزارة الدفاع الروسية قولها "إن وحدات من القوات الروسية المحمولة جواً أجبرت محاربين محليين ووحدات للجيش الأوكراني على التراجع والانسحاب من مناطق في ضواحي كييف، تاركين وراءهم دباباتهم، ومركبات مدرعة متعددة الأغراض، وكميات كبيرة من الذخائر، وأسلحة مضادة للدبابات، وقاذفات وذخيرة".

وأفادت الوزارة بأن من بين الأسلحة التي سيطرت عليها قوات المظلات الروسية في ضواحي كييف دبابات من طرازي "تي-64"، و"تي-72"، وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات ألمانية الصنع من طراز "بانزير فاوست3"، إضافة إلى عدد من نظم الدفاع الجوي، وتأتي تلك التطورات في أعقاب قطع القوات الروسية الطريق أمام وصول أوكرانيا إلى بحر أزوف، وتحييد قواعدها الجوية ودفاعاتها الجوية في وقت تقترب فيه الحرب من شهرها الأول.

وكانت القوات الروسية حققت مكاسب ميدانية مهمة في شرقي أوكرانيا، وبسيطرتها على الأجواء الأوكرانية، فمن المتوقع أن يسهل ذلك عليها المضي قدماً صوب كييف، حسبما تؤكد وزارة الدفاع الروسية.

وتقول المجلة الأميركية المعنية بالشؤون العسكرية إن العاصمة الأوكرانية، بموقعها البعيد عن شرق البلاد، والقريب من خطوط الإمدادات القادمة من الحدود البولندية وتتصاعد فيها المشاعر الموالية للغرب، يتوقع لها أن تصبح عصية على الوقوع بسهولة في أيدي القوات الروسية بأكثر من مراكز سكانية كبرى أخرى في البلاد.

واشنطن كييف ضواحي كييف الجيش الأوكراني روسيا

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