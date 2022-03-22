الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أطلقوا النار عليه.. حبس متهمين قتلا شاب في شبرا الخيمة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة شبرا الخيمة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في إطلاق النار على شاب، والتصريح بدفن الجثة، وتسليمها لذويها.

لقي شاب مصرعه، إثر إصابته بعدة طلقات نارية في البطن والرجل، أثناء محاولته فضّ مشاجرة، بمنطقة عزبة عثمان التابعة لقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد مقتل شاب خلال فض مشاجرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين مصرع "مصطفي.أ"، 26 عامًا، جراء إصابته بعدة طلقات نارية "طبنجة" و"فرد خرطوش" بالرجل والبطن أودت بحياته في الحال بمنطقة عزبة عثمان، أثناء محاولته فضّ مشاجرة تم نقل الجثة لمستشفي ناصر العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين "عادل.ح" و"أحمد.ا" والأسلحة المستخدمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة شبرا الخيمة بالقليوبية التحقيقات اطلاق الجثه التصريح بدفن

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