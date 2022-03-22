الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع الربيع.. لمسات من الخوص المريحة لديكور منزلك (صور)

لمسات من الخوص لديكور
لمسات من الخوص لديكور المنزل

الأثاث والإكسسوارات المصنوعة من الخوص مدهشة، فهي تضفي إحساسًا تقليديًا دافئًا خاصًا ولمسة مريحة لأي مساحة، خاصة أن الربيع قادم ولا يوجد شيء أفضل من الجلوس في كرسي هزاز بالخارج؛ إذا كان لديك حديقة، ما عليك سوى شراء أثاث الحدائق المصنوع من الخيزران والاستمتاع بالهواء النقي. 

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع "digsdigs"  بعض الأفكار الرائعة لاستخدام أثاثك المصنوع من الخيزران في الداخل والخارج.

شرفة جميلة مع بعض الكراسي الأنيقة المصنوعة من الخيزران والمفروشات البيضاء والكثير من المساحات الخضراء التي تنسج الأعمدة

شرفة مع بعض الكراسي الأنيقة المصنوعة من الخيزران والمفروشات البيضاء والكثير من المساحات الخضراء التي تنسج الأعمدة.

مساحة مشرقة مع عمل فني ملون ، وعربة بار منزلية من الخيزران بها الكثير من المشروبات والزجاجات والنظارات وغيرها من الأشياء

مساحة مشرقة مع عمل فني ملون، وعربة بار منزلية من الخيزران بها الكثير من المشروبات والزجاجات والنظارات وغيرها من الأشياء.

غرفة جلوس أنيقة مع مقعد من الخيزران مع الكثير من الوسائد وكرسي الخردل وسجادة من الجوت وطاولة مستديرة ومصباح معلق من الخيزران

غرفة جلوس أنيقة مع مقعد من الخيزران مع الكثير من الوسائد، وكرسي الخردل، وسجادة من الجوت، وطاولة مستديرة، ومصباح معلق من الخيزران.

مساحة خارجية ساحلية مع أثاث خارجي من الخيزران وطاولة جانبية وأرضيات خشبية محايدة والكثير من النباتات حولها

مساحة خارجية ساحلية مع أثاث خارجي من الخيزران، وطاولة جانبية، وأرضيات خشبية محايدة، والكثير من النباتات حولها.

مساحة ساحلية بها كراسي خوص محايدة ، وسلال للتخزين ، وقطعة من الخشب بفروع بيضاء ، وأباجورة من الخيزران

مساحة بها كراسي خوص محايد، وسلال للتخزين، وقطعة من الخشب بفروع بيضاء، وأباجورة من الخيزران.

سلة خوص باردة بغطاء لتخزين الوسائد أو البطانيات ، ويمكن أن تتضاعف كطاولة جانبية في مساحة ريفية

سلة خوص باردة بغطاء لتخزين الوسائد أو البطانيات، ويمكن أن تتضاعف كطاولة جانبية في مساحة ريفية.

زاوية إفطار جميلة مع طاولة بيضاء طويلة ، ومقاعد طويلة من الخيزران ، وسلة خوص للتخزين على الطاولة ومصابيح حولها

زاوية إفطار جميلة مع طاولة بيضاء طويلة، ومقاعد طويلة من الخيزران، وسلة خوص للتخزين على الطاولة ومصابيح حولها.

غرفة جلوس جميلة مع مرآة ، وأريكة رمادية من الخيزران وكرسي ، وطاولة قهوة سوداء والكثير من المساحات الخضراء حولها ، ومصباح خشبي معلق

غرفة جلوس  مع مرآة ، وأريكة رمادية من الخيزران وكرسي، وطاولة قهوة سوداء والكثير من المساحات الخضراء حولها ، ومصباح خشبي معلق.

زاوية جميلة للقراءة والجلوس مع كراسي من الخيزران وطاولة قهوة مستديرة ووحدة رفوف خشبية وشجرة محفوظ بوعاء

زاوية جميلة للقراءة والجلوس مع كراسي من الخيزران، وطاولة قهوة مستديرة، ووحدة رفوف خشبية، وشجرة محفوظ بوعاء.

غرفة تشمس إسكندنافية جميلة مع أثاث جلوس من الخيزران وطاولة قهوة من الخيزران وجذوعها كطاولات جانبية وفوانيس شموع من الخيزران

غرفة مع أثاث جلوس من الخيزران وطاولة قهوة من الخيزران وجذوعها كطاولات جانبية وفوانيس شموع من الخيزران.

زاوية حديثة من منتصف القرن مع وحدة رفوف مقوسة من الخوص ، وكرسي خوص دائري ، ونباتات بوعاء وصبار ، وفن جريء وسجاد

زاوية حديثة مع وحدة رفوف مقوسة من الخوص ، وكرسي خوص دائري ، ونباتات بوعاء وصبار ، وفن جريء وسجاد.

شرفة حديثة بها كرسي خوص مزدوج به الكثير من الوسائد وطاولة جانبية سوداء ومصابيح خشبية سوداء وبعض الوسائد المصنوعة من الجوت

شرفة حديثة وطاولة جانبية سوداء ومصابيح خشبية سوداء وبعض الوسائد المصنوعة من الجوت.

غرفة معيشة حديثة مع أريكة بنية وطاولة مستديرة مع طاولة خشبية وكراسي خوص وكرسي معلق من الخوص مذهل

غرفة معيشة حديثة مع أريكة بنية وطاولة مستديرة مع طاولة خشبية وكراسي خوص وكرسي معلق من الخوص مذهل.

غرفة معيشة عصرية محايدة مع مدفأة سوداء ورفوف مدمجة ومساحة لتناول الطعام مع كراسي مخططة وكراسي من الخيزران تضفي إحساسًا بالراحة على المساحة

زاوية استرخاء محايدة، مع سرير نهاري من الخيزران، ووسائد سوداء وبيضاء، وصندوق أسود للتخزين، ومصباح رقيق على الحائط.

ركن حضانة بوهو جميل مع سرير أطفال من الخيزران وكرسي صغير مستدير ومنسوجات ملونة ورف لتعليق الملابس

ركن مع سرير أطفال من الخيزران، وكرسي صغير مستدير، ومنسوجات ملونة، ورف لتعليق الملابس.

مساحة إسكندنافية خارجية جميلة مع طاولة جانبية معدنية رمادية وكرسي خوص أسود مع وسائد ونباتات أصص وشجرة ليمون
الأثاث والاكسسوارات المصنوعة الخوص إحساس ا تقليدي ا دافئ ا الاستمتاع بالهواء النقي شراء أثاث الحدائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 22-3-2022،

وزير الرياضة يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة السنغال

بالتزامن مع الربيع.. لمسات من الخوص المريحة لديكور منزلك (صور)

أول تحرك من «التموين» بعد قرار تحديد أسعار وأوزان رغيف العيش السياحي

أوكرانيا تعلن تحرير ضاحية غربى كييف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)