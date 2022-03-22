بالتزامن مع الربيع.. لمسات من الخوص المريحة لديكور منزلك (صور)

الأثاث والإكسسوارات المصنوعة من الخوص مدهشة، فهي تضفي إحساسًا تقليديًا دافئًا خاصًا ولمسة مريحة لأي مساحة، خاصة أن الربيع قادم ولا يوجد شيء أفضل من الجلوس في كرسي هزاز بالخارج؛ إذا كان لديك حديقة، ما عليك سوى شراء أثاث الحدائق المصنوع من الخيزران والاستمتاع بالهواء النقي.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع "digsdigs" بعض الأفكار الرائعة لاستخدام أثاثك المصنوع من الخيزران في الداخل والخارج.

شرفة مع بعض الكراسي الأنيقة المصنوعة من الخيزران والمفروشات البيضاء والكثير من المساحات الخضراء التي تنسج الأعمدة.

مساحة مشرقة مع عمل فني ملون، وعربة بار منزلية من الخيزران بها الكثير من المشروبات والزجاجات والنظارات وغيرها من الأشياء.

غرفة جلوس أنيقة مع مقعد من الخيزران مع الكثير من الوسائد، وكرسي الخردل، وسجادة من الجوت، وطاولة مستديرة، ومصباح معلق من الخيزران.

مساحة خارجية ساحلية مع أثاث خارجي من الخيزران، وطاولة جانبية، وأرضيات خشبية محايدة، والكثير من النباتات حولها.

مساحة بها كراسي خوص محايد، وسلال للتخزين، وقطعة من الخشب بفروع بيضاء، وأباجورة من الخيزران.

سلة خوص باردة بغطاء لتخزين الوسائد أو البطانيات، ويمكن أن تتضاعف كطاولة جانبية في مساحة ريفية.

زاوية إفطار جميلة مع طاولة بيضاء طويلة، ومقاعد طويلة من الخيزران، وسلة خوص للتخزين على الطاولة ومصابيح حولها.

غرفة جلوس مع مرآة ، وأريكة رمادية من الخيزران وكرسي، وطاولة قهوة سوداء والكثير من المساحات الخضراء حولها ، ومصباح خشبي معلق.

زاوية جميلة للقراءة والجلوس مع كراسي من الخيزران، وطاولة قهوة مستديرة، ووحدة رفوف خشبية، وشجرة محفوظ بوعاء.

غرفة مع أثاث جلوس من الخيزران وطاولة قهوة من الخيزران وجذوعها كطاولات جانبية وفوانيس شموع من الخيزران.

زاوية حديثة مع وحدة رفوف مقوسة من الخوص ، وكرسي خوص دائري ، ونباتات بوعاء وصبار ، وفن جريء وسجاد.

شرفة حديثة وطاولة جانبية سوداء ومصابيح خشبية سوداء وبعض الوسائد المصنوعة من الجوت.

غرفة معيشة حديثة مع أريكة بنية وطاولة مستديرة مع طاولة خشبية وكراسي خوص وكرسي معلق من الخوص مذهل.

زاوية استرخاء محايدة، مع سرير نهاري من الخيزران، ووسائد سوداء وبيضاء، وصندوق أسود للتخزين، ومصباح رقيق على الحائط.

ركن مع سرير أطفال من الخيزران، وكرسي صغير مستدير، ومنسوجات ملونة، ورف لتعليق الملابس.