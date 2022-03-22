«صحة الدقهلية» تناقش الاستعدادات النهائية لتنفيذ حملة شلل الأطفال

كلف دكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ادارة الطب الوقائي بعقد اجتماعات مستمرة مع مديري الإدارات الصحية ، ووكلاء الوقائي ومسئولي التطعيمات ومراقبي التطعيمات بالإدارات الصحية، لمناقشة الإستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال القادمة والمزمع انعقادها في 27 مارس الجاري وتستمر لمدة 4 أيام بالمحافظة ومناقشة خطة العمل والتعليمات الخاصة بالحملة.

وأشار إلى أن المستهدف تطعيم حوالي مليون طفل من المصريين وغير المصريين عن طريق الفرق الثابتة والفرق المتحركة من شقة الى شقة بالريف والحضر.

وأكد وكيل الوزارة علي عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف علي الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة، وعمل حملات توعية على مستوى المحافظة بأهمية التطعيم.

وأوضح مكين أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة، ويتم التطعيم من منزل لمنزل ومن شقه لشقة لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الدقهلية.