الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الروسية تنفى وجود نقص فى السكر والحنطة السوداء

الحنطة السوداء
الحنطة السوداء

طمأنت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، مواطنيها من خلال نفي وجود نقص في السكر أو الحنطة السوداء، فيما سارع الروس في الأيام الأخيرة لشراء المادتين خشية نفادهما.

وفرض الغرب عقوبات صارمة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، ويسعى جزء من الروس عاش أزمة نقص الإمدادات في التسعينيات إلى تخزين السكر وبذور الحنطة السوداء المستخدمة بكثرة في عصيدة "غريتشكا" التي تحظى بشعبية في أوقات الأزمات.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي فيكتوريا أبرامشينكو: "بالفعل، رأينا خلال الموجة الأولى من الوباء إقبال شديد على السكر والغريتشكا. كما في عام 2020، أريد طمأنة مواطنينا اليوم بأن لدينا اكتفاء ذاتيا من السكر والحنطة السوداء".

وأضافت أن "الصناعات الغذائية الروسية تمد البلاد بالكامل بالمواد الغذائية الأساسية" ولا يوجد خطر "نقص الغذاء تحت ضغط العقوبات".

وتابعت في اجتماع حكومي: "نتزود كليا بالبذور الروسية لمحاصيل الحبوب الرئيسية"، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة في روسيا أشخاصا يتهافتون على أكياس السكر في رفوف متاجر علق بعضها لافتات كتب عليها "نفد السكر".

كذلك وضعت بعض المتاجر الكبرى تدابير تقنين لشراء بعض المنتجات، من بينها السكر، في حين ارتفعت الأسعار أكثر بعدما شهدت زيادة كبيرة إثر ظهور وباء كوفيد. 

 

استمرار مبيعات النفط الروسي بفضل تخفيض الأسعار

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، في وقت سابق اليوم: "إن بلاده مازالت قادرة على بيع نفطها الخام للدول الأخرى بفضل تخفيضات الأسعار التي تقدمها، وتستهدف المحافظة على استقرار إنتاجها  رغم العقوبات الدولية غير المسبوقة التي تتعرض لها".

وقال نوفاك أمام أعضاء البرلمان الروسي: "إذا جرى تداول الخام بسعر مخفض سيشتريه الناس بسعادة كما يحدث الآن... نحن الآن ننظر إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ونعمل معهم للاتفاق على شروط  التحميل والإمدادات".

السلطات الروسية نقص السكر نقص الحنطة السوداء رسالة طمأنة للمواطنين العقوبات الصارمة على روسيا الحرب الأوكرانية

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