أوكرانيا تعلن تدمير قرابة 2000 وحدة من المعدات الأرضية الروسية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، عن تدمير قرابة 2000 وحدة من المعدات الأرضية للعدو (روسيا) خلال 25 يوما من الحرب واسعة النطاق، مشيرا إلى أنه تم تدمير البعض منها بمساعدة بريطانيا العظمى.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف: "خلال 25 يوما تقاتل أوكرانيا مجرمي الحرب الروس، ودمرنا خلال هذه الأيام قرابة 1500 عربة مدرعة و500 دبابة للإرهابيين الروس، وتدمير جزء من هذه المعدات تم بفضل المساعدات الإنسانية البريطانية"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

ووفقا لـ يوكرينفورم: "دمرت القوات المسلحة الأوكرانية 11كتيبة دبابات و34 كتيبة من العربات المدرعة القتالية، و5 فرق من انظمة اطلاق صواريخ متعددة و17 فرقة مدفعية وقرابة خمسة أفواج من الطائرات ومثلهم من الطائرات المروحية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس إن الجيش الروسي دمر 214 طائرة مسيرة و1438 دبابة وعربة مدرعة، و150 بطارية صواريخ، و584 سلاح مدفعية، و1279 مركبة للجيش الأوكراني منذ بداية الغزو.

ولا يمكن التحقق من الأرقام التي يعلنها الطرفان الأوكراني والروسي بشكل مستقل.

وصباح اليوم الإثنين، قالت وزارة الدفاع الروسية، إننا "استهدفنا منشأة عسكرية في في منطقة روفينسك باستخدام صواريخ مجنحة من طراز كاليبر".

وأضافت الوزارة: "قضينا على أكثر من 80 من المرتزقة الأجانب والقوميين الأوكرانيين في روفينسك".

بالتزامن، أشارت وسائل إعلامية، إلى أن الغارات تجددت على منطقة دونيتسك في إقليم دونباس.

هذا، وأحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 3,489,644 شخصا هربوا من أوكرانيا، في آخر تحديث للأرقام قرابة الساعة 12,00 بتوقيت غرينيش، أي بزيادة 100,600 شخص منذ التعداد الأخير الأحد.

وحوالى 90 % من الفارّين هم نساء وأطفال. أمّا الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، فقد تستدعيهم الدولة للقتال، لذلك عليهم البقاء في بلادهم.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 1,5 مليون طفل من بين الفارين.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن حوالى 186 ألفا من مواطني دول العالم الثالث فروا من أوكرانيا.