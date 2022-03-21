««إحنا معاك».. مستقبل وطن يفتتح معرضًا للسلع الغذائية بالجيزة  

قال خالد الدومة، مسؤول أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن، أنه تم افتتاح معرض الأسرة المصرية اليوم الاثتين، بمحافظة الجيزة، تحت شعار "احنا معاك" لتوفير السلع الاستهلاكية والغذائية للمواطنين وبأسعار مخفضة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، برعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبرئاسة المستشار محمد الفخارني، أمين قسم الجيزة.

وأضاف مسؤول أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن، في تصريحات له، أن مستقبل وطن، قام بتنظيم عدد من المعارض في مختلف محافظات مصر، لبيع مستلزمات الأسر المصرية بأسعار مخفضة، وذلك لمشاركة الدولة في محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتخفيف العبئ عن المواطنين.

وتابع: "المعرض كان على مستوى عال من التنظيم والإدارة وشهد إقبالا كبير من المواطنين، وذلك في حضور النائب زكى عباس أمين عام مساعد أمانة محافظة الجيزة، وعدد من المسؤولين والنواب".

وأشار مسؤول أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن، إلى أن هذه المعارض تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشاد النائب زكى عباس، أمين عام مساعد أمانة محافظة الجيزة، بالقرارات العاجلة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسعير رغيف الخبز، وزيادة سعر القمح للفلاح وطرح سلع غذائية مدعومة، من في إطار جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومبادرات الدولة المصرية وقيادتها بتخفيض الأسعار على كافة السلع الغذائية والسلع واللحوم والخضروات مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة التجار الجشعين.

حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية عن المصريين ، فيما أعلنت الحكومة تحديد أسعار الخبز السياحي والفينو .