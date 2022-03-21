الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بدهس مواطنين فى شارع العشرين ببولاق الدكرور يعترف

حبس
حبس

اعترف المتهم بدهس عدد من المواطنين بشارع العشرين في بولاق الدكرور بالجيزة، أنه لم يقصد الاصطدام بهم، وأنه خلال قيادته سيارته، أصيب بأزمة عصبية أدت إلى فقده السيطرة على القيادة، وانحرفت السيارة عن الطريق والاصطدام بعدد من المواطنين.

ونفى المتهم تعاطيه المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإجراء التحاليل لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كانت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة شهدت اصطدام قائد سيارة ملاكي بعدد من المواطنين في شارع العشرين، خلال سيرهم بالشارع، حيث انحرفت السيارة عن الطريق وتسببت في إصابة عدد منهم، وفر قائد السيارة هاربا رغم مطاردة عدد من المواطنين له.

فحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث، وتم التوصل لهوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية قائد السيارة، وتبين أنه يقيم بالقاهرة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، كما تم ضبط السيارة التي كان يقودها وقت الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

المتهم أزمة عصبية السيارة المواطنين المواد المخدرة منطقة بولاق الدكرور محافظة الجيزة

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وائل لطفي

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