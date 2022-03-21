الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الأزهر يستقبل البطريرك المارونى بمقر المشيخة ويتبادلان الحديث حول أخر المستجدات

شيخ الازهر يستقبل
شيخ الازهر يستقبل البطريرك المارونى

استقبل صباح اليوم الاثنين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، بمقر المشيخة بالدراسة.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية والتعايش الإسلامي المسيحي، ودور الكنيسة المارونية والكاثوليكية والأزهر في تكريس سبل المحبة والسلام والعيش المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات المصرية واللبنانية ودعم الرئيس السيسي للبنان، ووثيقة الأخوة الإنسانية، وتاريخ العلاقات المميزة بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف.

ورافق البطريرك الماروني في زيارته وفد رفيع يتقدمه المطران جورج شيحان رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال افريقيا، والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، ونبيل رفول رئيس الرسالة المارونية في مصر، والخوري نبيل هب الريح راعي كنيسة القديس يوسف المارونية.

وذكر المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة في بيان له مساء أمس أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك انطاكية وسائر المشرق، التقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لتقديم الشكر له على  دعم مصر المستمر للبنان وخاصة بعد تفجير مرفأ بيروت، وإقامة الجسر الجوي المصري لمساعدة لبنان وتقديم كافة الاحتياجات إلى الشعب اللبناني، وشكره ايضا على المساعي التي يقوم بها فخامته عربيا  من اجل  عودة العلاقات العربية مع لبنان وكسر عزلته.

وأضاف المركز الماروني بالقاهرة أن اللقاء تناول الأوضاع في لبنان لاسيما السياسية والاقتصادية وضرورة السعي لدعم لبنان عربيا ودوليا والتأكيد على إعلان حياد لبنان، وضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وأضاف المركز الماروني بالقاهرة أن اللقاء تناول الأوضاع في لبنان لاسيما السياسية والاقتصادية وضرورة السعي لدعم لبنان عربيا ودوليا والتأكيد على إعلان حياد لبنان، وضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

شيخ الأزهر يستقبل البطريرك الماروني بمقر المشيخة يتبادلان

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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