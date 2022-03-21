حظك اليوم.. لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 21 مارس 2022

قدم موقع "times of india" حظك اليوم الإثنين 21 مارس لجميع الأبراج الفلكية لهذا اليوم، والتي جاءت على النحو التالي.

- برج الحمل

اليوم أنت تؤدي أداءً جيدًا في وظيفتك، وقد يتعاون معك زملاؤك، وقد يكون أداؤك في الوظيفة جيدًا، وقد تتمكن من إكمال مشاريعك المؤجلة في الوقت المحدد، ويمكنك إقراض المال لغرض الاستثمار، وقد يحصل الباحث عن عمل على وظيفة جديدة.

ومن مشاهير البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- برج الثور

المواقف الآن على ما يرام، قد يستجيب لك الأشخاص من حولك الآن لكن يُنصح بعدم اعتبار الحياة عبئًا، ويجب أن تحاول دعم نفسك في المواقف التي لا مفر منها، و قد تواجه بعض الصعوبات في المكاسب السهلة، وبطريقة ما، قد تساعدك بركات كبار السن على الخروج من هذا الموقف قد تنتهي الآن ارتباكك في اختيار الأهداف.

ومن مشاهير البرج فيفي عبده.

فيفي عبده

- برج الجوزاء

أصبحت المهام غير مكتملة، فقد تكون ضحية لتقلبات المزاج ، وقد يتم اختبار صبرك عدة مرات، والأخطاء السخيفة تجعلك مشوشًا لاستنتاج عملك، وهناك المزيد من التوقع قد يؤثر على ارتباطك العاطفي بالزوج، وننصحك بالاعتناء بوالديك قد يفقد الطلاب تركيزهم.

من مشاهير البرج نجم منتخب مصر محمد صلاح.

- برج السرطان

اليوم ستكون سعيدًا، ستتمكن من الحفاظ على التوازن بين أرباحك ونفقاتك مما سيعزز أموالك، وستساعدك شبكتك على تنفيذ خططك، وسيكون إخوتك والموظفون المرؤوسون أكثر فائدة اليوم، خطط لزيارة كبار السن أو الأماكن الدينية.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيرمين الفقي.

نرمين الفقي

- برج الأسد

سيكون مستوى طاقتك مرتفعًا، ولذلك ستجعلك سعيدًا ومتفائلًا لتلبية رغباتك بمساعدة العمل الجاد، ستخطط للذهاب في نزهات مع الأصدقاء والعائلة لمشاركة سعادتك، و سيرى الطلاب جديدًا جيدًا من حيث الدراسة.

ومن مشاهير البرج الفنان أحمد عز.

أحمد عز

- برج العذراء

اليوم حتى وقت متأخر من بعد الظهر ليس جيدًا، قد تشعر بالحزن وتصبح عصبيًا، ولكن بعد الظهر، ستكون أكثر سعادة، والحيوية الداخلية ستعزز ثقتك بنفسك، يجب عليك تجنب الإهمال في اتخاذ القرارات من حيث المالية والمهنة و دراسات، وفي بعض الأحيان، قد تواجه مشاكل احترام الذات مع الزوج، تحتاج إلى التحلي بالصبر لتجنب تحويل اللحظات السعيدة إلى لحظات سيئة.

ومن مشاهير البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- برج الميزان

سيؤثر ميلك إلى الإنفاق المفرط اليوم على مدخراتك، ويجب توخي الحذر أثناء التعبير عن نفسك في العمل والجبهة المنزلية أيضًا، ويجب تجنب إقراض المال، ويجب التأجيل لاتخاذ قرارات مهمة في قضايا العقارات والأصول الأخرى، و يجب أن تحاول تجنب الميل إلى الارتفاع عن مسؤولياتك.

ومن مشاهير البرج الفنانة روبي.

روبي

- برج العقرب

قد يكون هناك سلام في العقل، وقد تخطط لاستثمار بعض رأس المال في العمل، مما قد يزيد السيولة في عملك، وأرباحك قد تعزز صحتك المالية، ويمكنك الاستمتاع بلحظات رومانسية مع زوجتك، مما قد يعزز الانسجام في الحياة الأسرية، وقد يجد الفردي على الأرجح تطابقًا مناسبًا، سوف ينعم الطلاب بالكرمة الجيدة.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- برج القوس

قد تكون سعيدًا جدًا اليوم، فقد تتحول خسائرك إلى أرباح، وقد يكون كبار السن لديك سعداء ويقدرون عملك، وقد يكون لديك بعض التغييرات في مكانك أو منصبك أو مسؤولياتك في العمل، من حيث الترقيات، وقد يكون خصومك وأعداؤك المختبئون تحت السيطرة الآن، وقد يتخذ العزاب قرارات مهمة فيما يتعلق بالزواج بمساعدة الأقارب أو الأصدقاء.

ومن مشاهير البرج نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- برج الجدي

اليوم أنت سعيد، وأزمة الأسبوع الماضي قد انتهت الآن، وبمساعدة البركة، قد تحصل على مقابل عملك الشاق بمساعدة مرؤوسيك، قد تتمكن من بدء أعمالك المؤجلة، وهناك بعض المكاسب في عملك والتي قد تعزز تمويلك.

ومن مشاهير البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- برج الدلو

اليوم قد تشعر بالملل، قد يكون لديك بعض المشاكل الصحية يُنصح بتأجيل الاستثمار في الأعمال التجارية يُنصح أيضًا بعدم بدء مشروع جديد. من المحتمل أن تواجه خسائر في العمل من المحتمل أن تتحول مكاسبك إلى خسائر.

ومن مشاهير البرج الفنانة أنغام.

أنغام

- برج الحوت

قد تحصل اليوم على بعض طلبات العمل التي قد تكون مربحة في المستقبل القريب يمكنك تنفيذ بعض الأفكار الجديدة في واجهة عملك. قد تظهر شراكات جديدة على أرض الواقع قد تكون مشغولاً في عملك، وقد يجعلك ذلك متعباً عقلياً إنه يؤثر على حياتك المنزلية.

ومن مشاهير البرج الفنان رامي صبري.



