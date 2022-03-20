روسيا: تدمير 89 هدفا عسكريا أوكرانيا وإسقاط 7 مسيّرات

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية دمرت 89 هدفا عسكريا أوكرانيا، وأسقطت سبع طائرات مسيرة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف: "خلال النهار، دمر الطيران العملياتي-التكتيكي وطيران الجيش 89 هدفا عسكريا أوكرانيا. ويشمل ذلك أربعة مراكز قيادة وتحكم، واثنتين من راجمات الصواريخ، وتسعة أسلحة مدفعية، وخمسة مستودعات لأسلحة وذخائر القذائف والمدفعية، فضلا عن 65 مركزا للمعدات العسكرية"، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت سبع طائرات مسيرة أوكرانية، حسب ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح كوناشينكوف أن "القوات الروسية تقدمت 12 كيلومترا خلال النهار، ووصلت إلى مستوطنة نيكولسك، وبالتنسيق مع قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، عرقلت مستوطنة سولودكي"، على حد قوله.

فيما أشار إلى أن القوات الروسية "دمّرت خلال تقدمها، ما يصل إلى 60 مسلحا ودبابتين وثلاث عربات قتال مشاة وست وحدات من أسلحة المدفعية الميدانية وقاذفات قنابل يدوية تابعة للقوميين".

ومن جهة أخرى، أعلن الحرس الوطني الروسي أنه أسر عددا من قياديي تشكيلات القوميين وأعوان قوات الجيش الأوكراني أثناء الاشتباكات في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وأفاد المكتب الإعلامي للحرس - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد - بأن العملية التي قامت بها مجموعة من عناصر القوات الخاصة وقوات الرد السريع التابعة له أسفرت عن رد هجمات للقوات الأوكرانية وضبط وثائق مهمة والحفاظ على أرواح العسكريين الروس.

وأضاف البيان أن سيتم تكريم عناصر الحرس الوطني الذين شاركوا في العملية.