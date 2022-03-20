«الدفاع الأمريكية»: صواريخ روسيا الفرط صوتية «لا تحدث فارقًا» فى أوكرانيا

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، أن الصواريخ الفرط صوتية التي تقول روسيا إنها استخدمتها لتدمير أهداف عسكرية في أوكرانيا "لا تحدث فارقا" في مواجهة مقاومة الجيش الأوكراني.

وقال أوستن لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "لا أراها أسلحة تحدث فارقا"، رافضا في الآن نفسه "تأكيد أو نفي" استخدام موسكو لهذا النوع من الصواريخ، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأعلنت روسيا اليوم الأحد، لليوم الثاني تواليا، استخدامها صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا- إذا تأكد ذلك، فسيكون أول استخدام معروف في ظروف قتال حقيقية لهذا النظام الذي تم اختباره لأول مرة عام 2018.

وأكد لويد أوستن أن روسيا باستخدام مثل هذه الأسلحة "تحاول استعادة الزخم" في الحرب التي تورط فيها جيشها، متابعا: "رأينا (الروس) يستهدفون عمدا مدنا ومدنيين في الأسابيع الأخيرة... لأن الهجوم تعطل".

ونوه بأن القوات الروسية "ليست فعالة في تحركاتها على الأرض، فهي متعطلة أساسا" في مواجهة المقاتلين الأوكرانيين "الذين يقاتلون ببسالة ولا زالوا مصممين على الدفاع عن بلدهم".

كما اعتبر وزير الدفاع الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أرسل قواته إلى مفرمة"، مشددا على أن الأوكرانيين "فعالون للغاية بفضل الأسلحة التي قدمناها لهم" مثل أنظمة الدفاع المضادة للدبابات والجوية.

وحذر لويد أوستن روسيا من استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في النزاع، قائلا: إنه سيكون هناك عندئذ "رد فعل قوي ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن أيضا من المجتمع الدولي".

وبشأن الاتهامات الروسية لواشنطن وكييف بإدارة مختبرات تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية وكيميائية محظورة دوليا في أوكرانيا، اعتبر المسؤول الأميركي أن الروس يريدون "اختلاق ذريعة لإلقاء اللوم على طرف آخر، على الأوكرانيين وعلينا وحلف الأطلسي، في حال فعلوا شيئا ما في ساحة المعركة".

ورفض أوستن تأكيد وجود مرتزقة إلى جانب القوات الروسية؛ حيث قال في هذا الصدد "لم نر أي مرتزقة في ساحة المعركة على حد علمي".

ووفق منظمة غير حكومية سورية، سجل أكثر من 40 ألف مقاتل من الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه للقتال مع روسيا في أوكرانيا.