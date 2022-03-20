المركز الماروني بالقاهرة يكشف تفاصيل لقاء السيسي والبطريرك الراعي

قال المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة، إن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، لتقديم الشكر له على دعم مصر المستمر للبنان، خاصة بعد تفجير مرفأ بيروت، وإقامة الجسر الجوي المصري لمساعدة لبنان وتقديم جميع الاحتياجات إلى الشعب اللبناني، وشكره أيضا على المساعي التي يقوم بها عربيًا من أجل عودة العلاقات العربية مع لبنان وكسر عزلته.

أضاف المركز الماروني بالقاهرة، في بيان، أن اللقاء تناول الأوضاع في لبنان، لاسيما السياسية والاقتصادية وضرورة السعي لدعم لبنان عربيا ودوليا، والتأكيد على إعلان حياد لبنان، وضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.