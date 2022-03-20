الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خطابا، مساء اليوم، الأحد، أمام الكنيست الإسرائيلي، عبر تطبيق "زووم".

وقال الرئيس الأوكراني، : "الحرب الروسية تمثل مأساة لأوكرانيا ولليهود والعالم أجمع، شعبنا الآن يتشرد في أنحاء العالم بسبب الغزو الروسي".

وأعرب زيلينسكي أن تل أبيب، والإسرائيليين، داعمون لأوكرانيا وسكانها، مشيرا إلى أن التهديد الذي تواجهه أوكرانيا يشبه التهديد الذي تواجه إسرائيل.

وخلال الخطاب، وجه زيلينسكي تساؤلات إلى أعضاء الكنيست: "لماذا لا تريدون الضغط على رؤوس الأموال والشركات الروسية لديكم؟ لماذا لا نحصل على أسلحة من إسرائيل؟ ولماذا لم تفرض إسرائيل عقوبات جدية على روسيا؟.. نريد منكم إجابة".