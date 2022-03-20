الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خيرى بشارة: «سعاد حسنى كانت ترانى ممثلًا جيدًا»

قال المخرج خيري بشارة إنه كان يتمنى أن يدخل معهد الفنون المسرحية منذ أن كان في عمر الطفولة، مشيرًا إلى أنه كان يريد أن يصبح ممثلًا مشهورًا.

وأضاف “بشارة” خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ23، أنه على الرغم من دراسته للتمثيل إلا أنه اكتشف أنه لا يصلح ان يكون ممثلا، رغم اختلاف سعاد حسني معه حيث كانت تراه ممثلًا جيدًا، مُشيرًا إلى أنه لم يكن باستطاعته حفظ نصوص السيناريوهات.

وخلال فعاليات الندوة، طالب خيري بشارة الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على روحه والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وتقام الندوة تحت شعار “الاحتفاء بالبدايات بالمخرج”، ومن المقرر ان يتم توقيع كتاب المخرج خيري بشارة الذي يحمل اسم "السينما والواقع"، بعد عرض 3 من أفلامه التسجيلية والذي قام المهرجان بترميمها وهي "طائر النورس - يوميات طبيب في الأرياف - و صائد الدبابات"

المخرج خيري بشارة عاش في مدينة طنطا عندما كانت والدته تزور اهلها في منطقة الدلتا شمال القاهرة وعاش هناك الي أن أصبح عمره خمس سنوات ثم انتقلوا إلي القاهرة حيث تعمل ونشأ وسط الجيران في شبرا .

وكان عاشقا للسينما منذ صغره وهو ما جعله يدخل المعهد العالي للسينما وتخرج منه عام 1967 وعمل مساعدا للمخرج وفي عام 1968 توجه الى بولندا لدراسة الزمالة على سنة واحدة وهناك التقي بزوجته مونيكا كووالتشيك وتزوجا في شهر أكتوبر عام 1969.
 

مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية قصر ثقافة الإسماعيلية مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة المخرج خيري بشارة سعاد حسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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