لرعاية الموهوبين.. محافظة أسوان تنظم صالون الطفل الأول للفنون التشكيلية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حضور المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، فعاليات المعرض الفنى "صالون الطفل الأول للفنون التشكيلية" فى دورته الأولى والتى تقام بعنوان "أنامل مبدعة" داخل متحف النوبة.

وذكر بيان صادر من المحافظة أن المعرض يأتي فى إطار الحرص على رعاية الموهوبين من أصحاب القدرات الفنية والإبداعية المتنوعة.

شهدت فعاليات المعرض الفنى "صالون الطفل الأول للفنون التشكيلية" فى دورته الأولى والتى تقام بعنوان "أنامل مبدعة" داخل متحف النوبة مشاركة للدكتور طارق صبحى قومسير الصالون ، ونجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان ، بجانب أحمد عبد الرحمن مدير المتحف الجنوبى.

وفى كلمته أكد محافظ أسوان، أن هناك أهمية تنظيم مثل هذه المعارض الهادفة لتعزيز وصقل مهارات وإبداعات أطفالنا وشبابنا لتحقيق الإستثمار الأمثل لإمكانياتهم في أعمال إيجابية تفيد مجتمعهم ووطنهم.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب العمل على تحفير وتشجيع أطفالنا المبدعين الذين نأمل ونتمنى بأن يصبحوا من أفضل الفنانين ، ويشاركوا فى مختلف المسابقات المحلية والدولية ، ويحققوا المراكز الأولى والمتقدمة ليساهموا بإبتكاراتهم ولمساتهم الجمالية والإبداعية فى رفع إسم محافظتهم العريقة عالياً بين محافظات ومدن العالم.

كما قدم محافظ أسوان شكره وتقديره للأعمال الفنية التى شارك بها أطفال المحافظة فى هذا المعرض الفنى الهام ، والذى يعد بداية لسلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية التى يتم تنظيمها فى هذا الإتجاه.

كما قدم شكره أيضاً لأسرهم، وكذلك لمشرفيهم الذين بذلوا جهوداً متميزة لتنمية مهارات وإبداعات وإبتكارات أبنائنا مما ساهم بدوره فى إختيارهم ، ليشاركوا فى هذه الفعاليات ، وليكونوا بذلك واجهة مشرفة ونماذج يحتذى بها فى العمل الفنى والإبداعى للفنون التشكيلية ، هذا ويضم المعرض الفنى 32 عمل تم إختيارهم من إجمالي 195 عمل متقدم بإجمالى 137 مشارك للأعمار السنية أقل من 18 سنة.

وتشهد فعاليات المعرض تنظيم 8 ورش فنية فى الفترة من 20 إلى 26 مارس الجارى ترتكز على طرق الإخراج الفني وتصميم جدارية بإعادة التدوير ، بجانب تصميم أشكال بالطين الأسوانى ، وديكوباج بإعادة تدوير مخلفات البيئة ، وكذا أسس فن التصوير الضوئى .