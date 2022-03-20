الرئاسى الليبى يبحث توحيد المؤسسات النقدية والدفع بالعملية السياسية

لإجراء الانتخابات..

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الذي قدم إحاطة بزيارته الخارجية، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة النقدية، ومتابعة المصرف للأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

من جهته أكد «المنفي» استمرار دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنها توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها.

كما التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عددًا من المترشحين لمجلس النواب، وذلك في إطار متابعة المجلس الرئاسي لملف الانتخابات.

وبحث اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، دفع العملية السياسية من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، تلبيةً لتطلعات قرابة ثلاثة مليون ناخب وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

حيث قدم المترشحون للانتخابات البرلمانية مبادرة للرئيس، تُعنى بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

وحث رئيس المجلس الرئاسي، المترشحين على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن المجلس لن يدخر جهدًا في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع.

وبدورهم، أكد المترشحون للانتخابات البرلمانية دعمهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي، في اتجاه تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين، لإرساء السلام والاستقرار في البلاد.

كما ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في وقت سابق، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مستجدات العملية السياسية، وجهود المجلس الرئاسي لدعم الاستقرار في البلاد.

واستعرض اللقاء سُبل دفع العملية السياسية، من خلال العمل على المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، تلبيةً لتطلعات الليبيين الذين سجلوا أسماء هم في قوائم الناخبين.

كما بحث اللقاء سُبل التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل للأزمة.