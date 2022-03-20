جامعة طنطا تستقبل لجان طبية لتحديد الموقف التجنيدي للطلاب ذوي الهمم

استقبلت جامعة طنطا، اليوم، بمقر إدارتها فريقا من القادة والأطباء العسكريين بإدارة التجنيد والتعبئة بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الهمم، بالتنسيق مع الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب.

ترأس اللجان الطبية العميد محمد قابيل نائب مدير منطقة تجنيد وتعبئة طنطا، والعميد عبد الرحمن أغا، مدير التجنيد والتعبئة بمحافظة الغربية وقائد مكتب الاتصال العسكري بجامعة طنطا، والعقيد وليد خضير رئيس الكومسيون الطبي، بحضور الدكتور هيثم الكومي، مدير عام شئون التعليم والطلاب بجامعة طنطا.

من جانبه، وجه الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الشكر للقوات المسلحة المصرية لاستجابتهم السريعة للطلب المقدم من الجامعة، مثمنًا جهود الخدمات المجتمعية التي تقدمها إدارة التجنيد والتعبئة، وتبرز دور القوات المسلحة في مساندة كافة طوائف وفئات المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن إجراءات الكشف تمت في سهولة ويسر ووسط رعاية ودعم من إدارة الجامعة وإدارة التجنيد والتعبئة للتيسير على ذوي الهمم، موضحا أنه سيتم التنسيق مع التجنيد لتسليم شهادات الإعفاء، للطلاب الذين تم الكشف الطبي عليهم.

وأشار العميد عبد الرحمن أغا، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 230 طالبا، بمقر إدارة الجامعة بهدف تخفيف المعاناة ودون بذل أي جهد من الطلاب والتيسير عليهم تمهيدًا لمنحهم شهادة الإعفاء من التجنيد لضمها لملف التخرج، مضيفًا أن إجراءات الكشف تمت في سهولة ويسر ووسط رعاية ودعم من إدارة الجامعة وإدارة التجنيد والتعبئة للتيسير على ذوي الهمم، وسيتم التنسيق مع التجنيد، لتسليم شهادات الإعفاء، للطلاب الذين تم الكشف الطبي عليهم.