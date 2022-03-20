«شادية» سيدة الخير تفوز بمسابقة الأمهات المثاليات في قنا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، عن فوز السيدة شادية حسين راشد عبد العال، البالغة من العمر 70 عامًا، بالمركز الأول في مسابقة الأمهات المثاليات، لإحدى المشروعات الصغيرة «التمكين الاقتصادي».

وأعلنت الوزارة فوز السيدة شادية حسين راشد عبدالعال، المقيمة بمدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا، والبالغة من العمر 70 عامًا، والتي توفي زوجها منذ 22 عامًا، إثر مرضه بسبب جلطة بالقلب، حيث كان يعمل بالري، تاركًا لها اثنين من الأبناء، حيث كانت الفتاة الكبيرة في الصف الأخير من كلية الآداب، والابن الصغير كان في الصف الأول الإعدادي.

وتركت "شادية" التعليم وهي في الصف الرابع الابتدائي كعادة أهل القرى في عدم تعليم الفتيات في ذلك الوقت واتجهت إلى مهنة الحياكة اليدوية، وتحملت مسؤولية الأبناء وساندت زوجها الذي يتقاضى 2 جنيه فقط فقررت أن تعود لمهنة الحياكة لمساعدته.

سيدة مدينة قنا الجديدة، عملت كمدربة خياطه بمركز الفتيات التابع للشؤون الاجتماعية وقامت بتأجير محل لتعمل به وتمارس مهنتها وتبيع المنتجات التى تقوم بحياكتها، واستكملت رسالتها مع أبنائها وأيضًا فى عمل الخير ففي شهر رمضان تخصصه لعمل فساتين أطفال للأيتام وغير القادرين مجانا وتقوم بتوزيعها قبل العيد بأيام قليلة وأيضا تساعد في جهاز العرائس الغير قادرات والأيتام وأيضًا تقوم بشراء ماكينة خياطة لمن ظروفهم الاقتصادية صعبة وتريد أن تعمل.

سيدة مدينة قنا، مرت بظروف نفسية صعبة، حينما توفيت ابنتها الكبرى في حادث أليم، لتترك لها أحفادها وهم في عمر الزهور، لتبدأ رحلة أخرى من الشقاء، وتقوم بتربيتهم بعد وفاة والدتهم، والإنفاق عليهم لتكون ثاني رسالة لها في حياتها بعد رسالتها مع الابن والابن حينما تركهم الأب وتوفي.