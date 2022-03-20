الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق عملية أمنية واسعة ومشتركة في صلاح الدين العراقية

القوات العراقية
القوات العراقية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، تنفيذ عملية أمنية مشتركة في ناحية مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين العراقية.

وفي التفاصيل، ووفقاً لوكالة موازين نيوز العراقية، إن العملية شملت مسح وتفتيش مناطق الحاوي وسموم المناطق المحاذية لنهر دجلة لتأمينها من فلول داعش وتسلل الإرهابيين. 

وفي سياق متصل، كانت قد أعلن العراق، اليوم، عن القبض على مسؤول ما يسمى بديوان الصحة لداعش الارهابي غربي نينوى.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية  في بيان تلقته، أنه بعمليات عدة، نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 وبالتعاون مع استخبارات الفوجين الثالث والرابع للواء المشاة 73 والفوج الثاني لواء المشاة 21 وقوة من الفوجين ذاتهما، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المسؤول عن ما يسمى (ديوان الصحة) لداعش الإرهابي في الحي الزراعي بناحية زمار، مضيفة أنه من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأشار البيان إلى أن القوة تمكنت من ضبط 5 عبوات ناسفة، 3 رؤوس صواريخ، قنبرة هاون 120 ملم في قرى الحمرة والرويشدية بقضائي تلعفر والحضر غربي نينوى.

وأشار البيان إلى أن القوة تمكنت من ضبط 5 عبوات ناسفة، 3 رؤوس صواريخ، قنبرة هاون 120 ملم في قرى الحمرة والرويشدية بقضائي تلعفر والحضر غربي نينوى.

وتابع البيان أنه جرى تسليم الإرهابي إلى جهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه، فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا.

وأعلنت السلطات الأمنية بالعراق، أمس، ضبط 4 أحزمة ناسفة وعدد من الصواريخ في محافظتي الأنبار ونينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه بعمليات منفصلة ومعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ الاستخبارات العراقية، تم ضبط أسلحة وعتاد لعصابات داعش الإرهابية بمحافظتي الأنبار ونينوى.

صلاح الدين عملية ​صلاح الدين بغداد العراق

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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