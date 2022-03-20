المشدد 7 سنوات بـ 6 سرقوا سيارة سجائر في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة 6 أشخاص لإدانتهم بالسطو، وإطلاق أعيرة نارية على سيارة نقل بضائع تابعة لشركة الشرقية للدخان بدائرة مركز بلبيس، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.



تعود أحداث القضية رقم 24615 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بقيام مجهولين بالسطو على سيارة تابعة لشركة الشرقية للدخان أثناء نقل البضائع المحملة على السيارة وبداخلها 40 كرتونة سجائر ومبلغ 500 ألف جنيه، وإطلاق أعيرة نارية على قائدها بقصد ترويعه وسرقتها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإدارتهم فيه الا وهو تجمع الأهالى وهروبهم خشية ضبطهم.



تم تشكيل فريق بحث جنائي، بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص مقيمين دائرة مركز بلبيس، وتم تحديدهم، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وحرر المحضر اللازم وتم إحالتهم للمحاكمة.