الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

موظفان وراء النصب على 8 وكلاء لشركات بترول في الغربية

حبس
حبس

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط المتهم بالنصب على الوكلاء من شركات البترول والاستيلاء على أموالهم في الغربية، وجارِ ضبط آخر.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من 8 أشخاص، وكلاء لدى إحدى شركات البترول بمحافظة الغربية بتضررهم من موظفين بالشركة المشار إليها لاستيلائهما على مبالغ مالية منهم بزعم توفير كميات من "الزيوت" ، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به واستوليا على قيمة تلك الأموال دون توريد أى كمية من الزيوت محروقات من الشركة للمُبلغين.

وبإجراء التحريات تبين قيام موظفين بالشركة المشار إليها، مقيمان بمحافظة الغربية، باستغلال موقعهما الوظيفي السابق بالشركة وقيامهما بالنصب والاحتيال على الُمبلغين "وكلاء الشركة" والاستيلاء على مبالغ مالية منهم على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق، وجهود مكثفة لضبط الهارب.

الغربية لنصب الوكلاء شركات الاستيلاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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