«حامل في الشهر الرابع».. زوج يكتشف حمل زوجته من عمها بعد شهرين من الزفاف

شهدت قرية طليا بمدينة أشمون في محافظة المنوفية، واقعة غريبة، حيث تعدى عم على ابنة شقيقه جنسيا قبل زفافها بشهرين، واكتشف الزوج الواقعة عندما ذهب لطبيب النساء بعد زواجها بشهرين ليكتشف حمل زوجته في شهرها الرابع.

وقالت “مرفت م م” والدة الفتاة المعتدى عليها من عمها أن أحداث الواقع ترجع لعدة أيام عندما ذهبت ابنتها مع زوجها لطبيب النساء، وأكد الطبيب أن زوجته حامل في الشهر الرابع، واستدعى الزوج والدتها وحينما ذهبت اعترفت الفتاة أن عمها قام بالتعدى عليها جنسيا بعد ضربها على رأسها وكتم أنفاسها وتركها ونزل إلى شقته.

وأكدت والدة الفتاة أن ابنتها لم تفصح أو تحكي ما حدث خوفا من الفتنة في العائلة والفضيحة.

وأضافت والدة الفتاة أن الزوج قايضها بإجهاد ابنتها وإبراؤه من كل مالها من حقوق وأن تقوم بإمضاء شيك على بياض حتى يتستر عليها، ولكن الفتاة رفضت فقام بإبلاغ الشرطة واتهامها بقضية زنا هي وعمها، وتم وضعهم في الحبس بعد اعتراف عمها بارتكابه الواقعة.

وأكدت والدة الفتاة إنها لم تكن تعلم ما حدث مع ابنتها وأن ابنتها كانت متزوجة من قبل بآخر وطلقها لعدم قدرتها على الإنجاب، وبعدها تم خطبتها بزوجها الحالي وقبل زفافها بشهرين قام عمها بفعل هذه الجريمة التي لم يصدقها أحد من هولها، وأضافت أن نجلتها تعرضت لحالة نفسية وكانت تأخذ علاج نفسي بسبب ما حدث ولكنها لم تتحدث مع أحد.

ولفتت والدة المجنى عليها إلى أن عمها اعترف بجريمته وقام بمقايضتهم بإعطاء الفتاة قيراطين أرض ومبلغ من المال ويعتزر لها ولكنها رفضت، وقام زوج الفتاة بعمل محضر بالواقعة واتهام زوجته بقضية زنا التي على إثرها تم حبس الفتاة وعمها المتهم.

وطالبت والدة الفتاة بإخراجها من الحبس لأنها هي من تم التعدي عليها فهي كانت ضحية وأن يتم تسجيل أقصى عقوبة على الجاني.

وأضافت لم تكن غلطة ابنتي أنها فتحت باب الشقة لعمها الذي يعد بمقام والدها الثاني ولم يتخيل أحد أنه هو من سيفعل هذا الفعل المشين.

وتقدم الزوج "ع، م، م" 25 عاما مقيم قرية طليا بأشمون ببلاغ لمركز الشرطة ضد زوجته " ث، ع، م" 20 عاما ويتهم عمها "س، ع، م" عاطل بالتعدي الجنسي على زوجته قبل الزفاف، مشيرا إلى زفافه في شهر يناير الماضي، واكتشف بعد فترة حمل زوجته وبالكشف عليها اتضح أنها حامل في 4 شهور، موضحا أنها كانت متزوجة من قبل وبمواجهة زوجته اتهمت عمها بالقيام بالتعدي الجنسى عليها رغما عنها.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز أشمون يفيد بورود بلاغا بتعدي عاطل على ابنة شقيقه جنسيا، بقرية طليا دائرة المركز، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية واستئذان جهات التحقيق، تم إلقاء القبض على المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه جنسيًا.

وبمواجهة المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه جنسيا بالاتهامات التي وجهت إليه اعترف بارتكاب الواقعة والتعدي عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج مستغلا ضعفها الجسماني، تم استكمال الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7340 جنح مركز أشمون، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.