حبس 3 عاطلين يتاجرون فى الهيروين والاستروكس بالقليوبية

أمرت نيابة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، اليوم الأحد، بحبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم مواد مخدرة، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح الأبيض.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين باتخاذ دائرة قسم أول شبرا الخيمة وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدر وحيازة أسلحة بيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين، أمكن ضبطهم، وهم: "ح. م. ح"، 25 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا "مخدرات وقتل"، "ع. م. ن"، 20 سنة، عاطل، "ر. ب. ر"، 24 سنة، عاطل، جميعهم مقيمون بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بحوزتهم (850 جراما من مخدر البودر، و350 جراما من مخدر الستروكس، 110 جرامات من مخدر الآيس، و50 جراما من مخدر الهيروين، و20 قرصا مخدرا متنوعا، و2 سلاح أبيض- مطواة- ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والسلاحين الأبيضين للدفاع عن تجارتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.