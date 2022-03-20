حبس 3 متهمين بحيازة أسلحة بيضاء 6 أشهر في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة 3 متهمين بحيازة أسلحة بيضاء بالحبس 3 أشهر وغرامة 500 جنيه في منطقة حلوان.

كما قضت ببراءة المتهمين من استعراض القوة وحيازة السلاح الناري والذخيرة ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور أنس عفيفى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه محمد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «عمرو.ع»، و«أحمد.خ»، و«يوسف.م»، بحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص واستعراض القوة قبل بعضهم البعض والغير بناحية شارع الورش بالعزبة القبلية بدائرة قسم شرطة حلوان، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسكينة العامة وإلقاء الرعب فى نفوس المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال إحرازهم وحيازتهم الأسلحة النارية والبيضاء وحال كونهم أكثر من شخصين.