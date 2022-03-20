الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب توفى فى انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، بتشريح جثة شاب توفى في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها، كما قررت الاستعلام عن الحالة الصحية لآخرين.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول (حسني ممدوح محمد) 23 عامًا، مقيم أم رماد القنايات، جثة هامدة وإصابة (محمد عبدالغني محمد)، 28 عامًا، مقيم أم رماد مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق (القنايات- الزقازيق) دائرة قسم شرطة القنايات، وأسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، حرر محضر بالواقعة وتمت إحالته لنيابة مركز الزقازيق التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.

النيابة العامة في الشرقية سيارة ملاكي انقلاب حادث الحالة الصحية الاستعلام

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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