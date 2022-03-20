الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للممرضات.. «القوى العاملة» تتلقى طلبات العمل بالكويت حتى الخميس المقبل

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مؤكداً أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير أنه يشترط في المتقدمات من الممرضات "إناث فقط"، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا خبرة لاتقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

وأشار سعفان إلي أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من اليوم الأحد وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، على أن ترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري.  

وأكد الوزير أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء قامت بتعيين 664 شاباً، منهم اثنين "قادرون باختلاف" من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 893 شابأً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر فبراير الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 22 ألف جنيه لـ11 عامل منح مولود جديد، و3 منحة زواج لعامل بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 7000 جنيه لـ2 عمال لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى، فضلاً عن تسجيل 51 عاملاً جديداً على المنظومة.

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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