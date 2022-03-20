التجارة الداخلية: دور التموين فى الوقت الراهن زيادة معروض السلع الإستراتيجية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن دور وزارته وثيق منذ عقود طويلة في التعاطي مع الأزمات منذ الأربعينات.

وأكد عشماوي خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون ، أن وزارة التموين إتخذت عدداً من الاجراءات خلال الفترة الماضية في ظل توجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.

وأضاف عشماوي، أنه أصبح لدى الوزارة احتياطي يتجاوز خمسة أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي، كما أن لدينا إحتياطي من كافة السلع الرئيسية بالنسبة للمواطن خاصة أن السلع الخاصة بالمواطن تتشكل من 8 سلعاً رئيسية أولها الأقماح والزيوت والخبز .

و تابع عشماوي أنه لدى الوزارة احتياطي استراتيجي في المتوسط خمسة أشهر مع بعض الاستثناءات في بعض القطاعات مثل اللحوم حيث يتجاوز الاحتياطي بها 9 أشهر والدواجن 8 أشهر والأقماح 4 اشهر يضاف إليها محصول الحصاد و الذي يوفر ما يتعدى نهاية 2022 .

وشدد على ان توجيهات الرئيس السيسي بتوفير إحتياطي إستراتيجي من السلع الرئيسية جميعها بمدة ستة أشهر على الأقل فضلاً عن حوافز المزارعين في محصول القمح يعزز من العمل في ذلك.

و أشار إلي أن دور وزارته في الوقت الراهن هو زيادة المعروض في الأسواق والذي لم يكن ليتحقق لولاً وجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع ".