بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 16 في حادث سير بطريق أسيوط الغربي

حصل "الدستور" على أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم سيارة أجرة وأخرى نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربي.

المصابون هم حمد أحمد عويس، 16 سنة ومسعود فتحي بكر 16 سنة ورشا علي أحمد 35 سنة، ويوسف أحمد عدلي 16 سنة ومحمد إبراهيم صبحي (سنتان) ونعمة ابراهيم صبحي 8 سنوات ومريم إبراهيم صبحي 10 سنوات وريناد ابراهيم صبحي 5 سنوات وإسلام شعبان ثابت 16 سنة ويوسف ثابت عيد 16 سنة وأحمد عوض عبد الله 16 سنة وفاضل عبد التواب عويس 55سنة وأحمد عيد محمد 15 سنة وأدهم محمد عبد الرازق، 29 سنة، ويوسف إبراهيم مصطفى، 16 سنة ومحمد حميدة صبحي 15 سنة، بينما ما زال المتوفين مجهولي الهوية وتم نقل 3 جثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

ووقع تصادم مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي بمنطقة دهشور بين سيارة نقل وأجرة أسفر عن مصرع 3 وإصابة 16 وانتقلت 12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الفيوم العام والتأمين الصحي ومستشفي جامعة الفيوم، بينما تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.