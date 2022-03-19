السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تغريم مواطنين مخالفين للإجراءات الاحترازية بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابع عبدالرحمن أبوليلة، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة فارسكور وإشراف سوزان عثمان، نائب القرى  حملة مكبرة ضمت رؤساء الوحدات المحلية ومدير المتابعة وقسم الإشغالات وبالاشتراك مع إدارة المتابعة بالمحافظة مساء السبت، لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

وأسفرت الحملة عن توقيع غرامات فورية تجاه بعض المواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة حيث تم عمل المحاضر والإجراءات القانونية.

و‏تابعت محافظ دمياط أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة عشرة، والتى تستمر حتى 26 مارس الحالى.

أشارت المحافظ إلى أنه تمت إزالة ١٣ حالة تعد على أملاك الدولة تابعة لولاية حماية النيل على مساحة ١٠١٠ م٢، وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم بمركز دمياط.

دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أثاث دمياط تاريخ ميناء دمياط أحداث دمياط

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