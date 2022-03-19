السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: «تحرير طابا سيظل يومًا مشهودًا في تاريخ قواتنا المسلحة»

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

وجهت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة المصرية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ33 لتحرير طابا الذي يوافق 19 مارس من كل عام.

وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات لها اليوم السبت، إن الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة يأتي وسط إنجازات ومشروعات قومية شاملة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل توجيهاته المباشرة التي تضع نصب أعينها أرض الفيروز، من أجل تحقيق نهضة تنموية شاملة نحو الجمهورية الجديدة.

ووجهت نائبة حماة الوطن، تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة و شهدائها الابطال، الذين قدموا الغالي والنفيس، ورووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن وحققوا بإصرار وتفاني وعزيمة وإخلاص النصر المبين لتبقى مصر آمنة مستقرة، مؤكدًة:«تحرير طابا سيظل يومًا مشهودًا في تاريخ القوات المسلحة» .

كما وجهت التحية والتقدير بمناسبة هذا اليوم العظيم، للدبلوماسية المصرية التي كان لجهودها خلال التفاوض دورًا كبيرًا في استرداد طابا من أجل رفعة الوطن وإعادتها ليرادتها بالمنطقة.. حفظ الله مصر وجيشها وشعبها العظيم.

ونحتفل اليوم السبت، بالذكرى الـ33 لتحرير طابا، والذى يوافق 19 مارس من كل عام،  وهو اليوم الذى استردت فيه الدولة المصرية آخر شبر من أراضيها فى سيناء من إسرائيل، بعد الانتصار العسكرى الذى حققته فى حرب 6 أكتوبر عام 1973، بعد معركة دبلوماسية وقانونية ضخمة خاضتها لتؤكد أحقيتها فى تلك الأراضى، لتكتمل هذه الجهود فى النهاية بحكم هيئة التحكيم الدولى بعودة تلك الأراضى لمصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع العلم المصري النائبة رقية الهلالي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قواتنا المسلحة الباسلة طابا

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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