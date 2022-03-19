لا يفوتك هذا المساء| اجتماع هام للرئيس السيسي.. وارتفاع نسبة التعافي من فيروس «كورونا»

توالت الأحداث الهامة على مدار الساعات القليلة من مساء اليوم السبت، في مقدمتها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمستشاره للتخطيط العمراني، لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات القومية.

«الدستور» ترصد في السطور التالية نشرة أخبار هذا المساء ..

اجتماع هام للرئيس

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح خالد فوزي، مدير إدارة المساحة بالقوات المسلحة، واللواء شريف مازق، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للبحوث والتطوير، واللواء تامر مختار، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري، مدير مصنع "إبداع" للرخام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ، ودعم عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة، فضلاً عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة.

حفل الأم المثالية

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٢.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٢ بلغ ٧٧٥ سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن ٤٠٠ متقدمة انطبقت عليهن الشروط.

جاءت محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات التى شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت ١٣٦ سيدة انطبقت شروط المسابقة على ٦٣ منهن، في حين جاءت محافظة المنوفية فى المرتبة الثانية، حيث تقدمت للمسابقة ٥٨ سيدة وانطبقت الشروط على ١٧ منهن، بالإضافة إلى ٥٧ سيدة تقدمت للمسابقة من محافظة القاهرة انطبقت الشروط على ٣٩ منهن، أما محافظة الجيزة فقد تقدمت ١٧ سيدة انطبقت الشروط على ١٢ منهن، وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة محافظات الصعيد بـ٥٦ سيدة انطبقت الشروط على ٢٠ منهن.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد القوات البرية الأوغندى

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق موهوزي موسيفيني، قائد القوات البرية الأوغندي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

الصحة: 788 إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع

كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 788 إصابة خلال الأسبوع الماضي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 12 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 766 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 430198 متعافيًا.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وزير النقل يتابع جاهزية ورشة القطار بمدينة بدر

استقل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أحد قطارات LRT الذي يجري تشغيله تجريبياً من محطة عدلي منصور حتى محطة الروبيكي، واطمئن على جاهزية مسار ومحطات المشروع وعلى انتظام التشغيل التجريبي للقطارات وجاهزية ورشة القطار ببدر، والتي تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، بالإضافة إلى متابعة الاختبارات التي تتم على القطارات التي تم توريدها، حيث وصل 18 قطارا (كل قطار 6 عربات) من إجمالى 22 قطارا لأزمة للتشغيل، وجرار ديزل خاص بالورشة، كما تم شحن الـ4 قطارات المتبقية ومن المخطط وصولهم أوائل الشهر القادم.

كما تابع الوزير، خلال جولته جاهزية الأعمال الكهروميكانيكية‬،‫ والتحكم ونظم الإشارات‬،‫ والقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات وجاهزية مناطق انتظار السيارات بجانب كافة محطات المشروع، وكباري المشاة التي يتم تنفيذها تيسيرا على ‏المواطنين، بالإضافة إلى مخطط استغلال المحطات تجارياً؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.