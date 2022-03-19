نيفين جامع: الحكومة أصدرت 100 إجراء تحفيزى لدعم الصناعة الوطنية

خلال المنتدى البرلماني لـ«مستقبل وطن»..

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة حققت طفرة في ملف التصدير، حيث بلغ إجمالي صادراتنا 32.4 مليار دولار، مؤكدًة: «لدينا فرص تصديرية كبيرة، ونسعى لفتح أسواق في الخارج».

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن في ندوة تحت عنوان «الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت» بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، ووزير الإسكان د.عاصم الجزار، وزيرة الصناعة نيفين جامع.

وتابعت: «لدينا خطة للوصول بمعدلات التصدير لـ100 مليار دولار، ونأمل أن يتجاوز العالم الأزمة الروسية الأوكرانية لتحقيق تلك الأهداف، ولدينا مخزون من السلع الاستراتيجية، واتخذنا إجراءات وقرارات للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية».

وأضافت «جامع» أن القرارات السياسية بوقف تصدير بعض السلع لفترة يستهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع.

وقالت الوزيرة: «نفخر بالمنتج المصري ولا بد من دعم شعار (صنع في مصر)، وهناك توجيه من رئيس الوزراء، المهندس مصطفي مدبولي، بتشكيل لجنة بمشاركة القطاع الخاص ووزارة المالية وهيئة الاستثمار باتخاذ 100 إجراء تحفيزي قصير ومتوسط وطويل الأجل لدعم الصناعة الوطنية».

من جانبه، قال د. عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الجهود التي تقوم بها الدولة تستهدف مراعاة حقوق الأجيال القادمة، ولا تنظر للحاضر فقط.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن في ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، ووزير الإسكان د. عاصم الجزار، وزيرة الصناعة نيفين جامع.

وأوضح أن «الدولة تبني مناطق عمرانية من أجل حياة أفضل وإيجاد فرص عمل أفضل للمواطنين»، مضيفًا: «الجمهورية الجديدة ليست كيانًا هلاميًا وإنما كيان حقيقي له ملامح وهو إيجاد فرص حقيقية للتنمية».

وقال وزير الإسكان: «هذا العمران هو أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية وتحفيز الكتل السكانية للانتقال من مكان لآخر، و هذا عمران مستدام»، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي تبني فيه الدولة عاصمة إدارية جديدة تطور العاصمة الحالية "القاهرة"، من خلال برامج وجدول زمني للتطوير، مشيرًا إلى مشروعات تطوير ماسبيرو ومجري العيون، مستطردًا: «لا صحة أنه يتم إهمال القاهرة».

وأكد وزير الإسكان أن القاهرة هي التراث والتاريخ والحضارة والعاصمة الإدارية هي عاصمة المال والأعمال والحكم، مضيفًا: «نقوم الآن بفض الاشتباك ونعيد ترتيب المشهد من الداخل، وهذه المفاهيم يجب أن تكون واضحة للجميع، ولا يجب أن ننسي أن القاهرة مكدسة وأننا نسعي لفك هذا التكدس، وتسهيل الحركة على المواطنين والموظفين».