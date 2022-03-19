«عبدالغفار» يبحث مع «الزملوط» تطوير المنظومة الصحية بالوادي الجديد

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وقيادات القطاع الصحي بالوزارة والمحافظة لمناقشة وعرض احتياجات المحافظة لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشاد الوزير، خلال كلمته بحجم الإنجاز والتطور الذي شهده قطاع التعليم العالي والصحة بالمحافظة، لافتًا إلى دعم القيادة السياسية لمشروعات جامعة الوادي الجديد وخاصة إنشاء كلية الطب البشري والذي تم إنجازه في وقت قياسي وبأحدث المواصفات والإمكانات.

كما أكد على التوجيه بالبدء في إستكمال أعمال تطوير مستشفى الخارجة التخصصي، ودعم أعمال الإنشاءات بمستشفى الداخلة الجديد والتنسيق مع الجامعات الإقليمية لتوفير الكوادر الطبية اللازمة بالتخصصات المختلفة.

وأكد الزملوط، خلال كلمته، دعم الوزارة المتواصل لقطاع الصحة بالمحافظة، وجهود القوافل الطبية ووحدات العلاج عن بُعد التي تم إنشائها لتوفير خدمة طبية متميزة، بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتطوير الخدمة الطبية وتوفيرها للحالات المرضية الأكثر احتياجًاَ من خلال منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.