السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الركود يضرب الأوكازيون الشتوي وأصحاب المحال: وصلنا التخفيضات لـ70%

الأوكازيون الشتوى
الأوكازيون الشتوى

حالة من الركود يعاني منها أصحاب المحال منذ انطلاق فترة الأوكازيون الشتوى خلال الأسابيع الماضية وحتى وقتنا الحالي، على الرغم من عروض التخفيضات الضخمة التي قدمتها المحال والخصومات التي وصلت لـ٥٠ و٧٠٪، ومازال أصحاب محال الملابس والأحذية مستمرون في عروض التخفيضات على الرغم من بداية عرض الملابس الصيفية وأن الأوكازيون الشتوي أوشكت على الانتهاء.

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"الدستور" رصدت حجم الإقبال على المحال على مدار فترة الأوكازيون الشتوي وحتى الوقت الحالي واستمرار عروض المحلات، والتي جاءت على النحو التالي.

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يقول عماد عبدالعزيز، صاحب أحد محال الملابس، إنه منذ انطلاق فترة الأوكازيون وهناك حالة من الركود يعاني منها أصحاب المحال وإقبال ضعيف من قبل المواطنين على الشراء، لافتا إلى أنه على الرغم من اقتراب انتهاء الموسم وأنه في آواخر أيامه، إلا أن المحلات مازالت مستمرة في العروض لجذب المواطنين لحين بدء موسم فصل الصيف.

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وأوضح محمود عبدالنبي، صاحب أحد المحال بمنطقة فيصل بالجيزة، أن التخفيضات تراوحت ما بين 30 و50 و70% إلا أن الإقبال كان على عكس المتوقع، لافتًا إلى أن الإقبال ضعيف على الرغم من أن أصحاب المحال ضاعفوا حجم التخفيضات لجذب الزبائن إلا أن عادة ما يزداد الإقبال في أواخر أيام الأوكازيون وهي الوقت الحالي.

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أضاف طلعت مجدي صاحب أحد المحال أن هناك عروض وهمية يقوم بها البعض من خلال عرض تخفيضات على الملابس وغيرها من المنتجات ورفع سعرها الأصلي من ناحية أخرى وهو ما يكتشفه الزبائن ويجعلهم يعكفون عن الشراء، موضحا أن الإقبال متوسط وهناك حركة بيع وشراء لكنها ضعيفة على عكس المتوقع بفترات الأوكازيون وعمل تخفيضات كبيرة من قبل أصحاب المحال.

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الاوكازيون الشتوي الركود التخفيضات الأوكازيون أصحاب محال الملابس الصيفية

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البابا المصرى

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