السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: توفير السلع الغذائية واللحوم فى منافذ الوزارة بأسعار مخفضة

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توفير العديد من المناشئ  لاستيراد القمح وتوفير السلع الغذائية للمواطنين في منافذ الوزارة. 

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية لتوفير القمح في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يتوفر حاليًا أكثر من 20 منشأ مختلفًا لاستيراد الأقماح، وأنه في الأزمة الحالية تم تصدير ما يقرب من مليون ونصف المليون طن من الصادرات الزراعية المصرية.

وأكد التقرير أن الصادرات المصرية ما زالت مستمرة إلى دولة روسيا، حيث إن مصر تصدر الموالح والبطاطس والخضر والفاكهة، في حين أن الاستيراد من روسيا معتمد بصفة أساسية على القمح، مشيرًا إلى أن أوكرانيا كان الاعتماد الأكبر على الاستيراد وبخاصة القمح والذرة، ولكن تم الإيقاف مؤقتا بسبب إغلاق الموانئ الأوكرانية.

الزراعة توفير السلع الغذائية واللحوم منافذ الوزارة بأسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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