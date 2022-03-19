الاثنين.. قطع مياه الشرب عن 14 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع مياه الشرب عن 14 منطقة بالقاهرة، وذلك بعد غدٍ الاثنين، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء من نفس اليوم.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن المناطق المتأثرة هي "عزبة مرسى خليل- مساكن الأميرية- الأميرية البلد- شارع الصحة ومتفرعاته- ميدان النعام- ميدان السباق ومتفرعاته- إسماعيل رمزي ومتفرعاته- شارع هارون ومتفرعاته- ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته- قصر البارون- السبع عمارات".

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه الشرب الصالحة في المناطق المتأثرة، مشيرة إلى الاتصال الفوري على الخط الساخن 125 في حالة وجود أي شكاوى.