إصابات كورونا ترتفع مجددًا في التشيك

ذكرت وزارة الصحة التشيكية اليوم السبت، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت مجددا في جمهورية التشيك بعد هدوء على مدار يومين.

وذكر راديو براغ إنترناشونال نقلًا عن الوزارة، أن المختبرات سجلت 8705 إصابة جديدة بكوفيد19- أمس الجمعة، أي أعلى بواقع 350 إصابة من نفس اليوم الأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز توفى 47 شخصًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت بيانات جونز هوبكنز أيضا بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى ثلاثة ملايين و724 ألفًا و368 إصابة ، والوفيات إلى 39 ألفًا و318 حالة.