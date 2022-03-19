السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل طفل وسرقة التوك توك منه بالشرقية للمفتى

اعدام
اعدام

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها منذ قليل، سائقا لاتهامه بقتل طفل لسرقة التوك توك منه بدائرة مركز شرطة الحسينية؛ لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى؛ وحددت المحكمة جلسة 19 أبريل للنطق بالحكم وأجلت المحكمة الحكم على باقي المتهمين الأربعة لذات اليوم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى وحسام الهجرسى ، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية رقم 22273 لعام 2021  جنايات مركز شرطة الحسينية، بتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول محمد ع ح جثة هامدة إثر إصابته بطعنات نافذة بالصدر والبطن.

 وتوصلت تحريات مباحث الحسينية بإشراف العميد وليد عنتر؛ رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق؛ إلى قيام كل من "حنفى ا ح" 35 عاما سائق سيارات نقل مقيم القنطرة و"إبراهيم  م م" 32 سائق ومقيم القنطرة و"سعد ال م" 44 عاما موظف مقيم الحسينية و"رائد ع ع" 38 عاما سائق توك توك مقيم سعود الحسينية و"محمد ع ع" 43 عاما تاجر سيارات ومقيم بحر البقر الحسينية؛ بارتكاب الواقعة إثر مرور المتهم الأول بضائقة مالية فعقد العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية من قائدها واستدرج المجنى عليه الذى لم يكمل الثامنة عشر من عمره لتوصيله إلى إحدى الأماكن وفى الطريق قام بطعنة عدة طعنات بالصدر والبطن وسرقة التوك توك منه وقام ببيعه لباقي المتهمين من الثانى إلى الخامس.

تم القبض على المتهمين وأرشدوا عن المضبوطات.

 تم تحرير محضر بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءت اللازمة تم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق سرقة التوك توك مركز شرطة الحسينية مفتي الديار المصرية المستشار محمد على عبد الرحيم

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وائل لطفي

البابا المصرى

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