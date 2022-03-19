السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع أبورواش فى أوسيم

حريق
حريق

انتدبت النيابة العامة بالجيزة الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع أبورواش عبدالمعطي ببشتيل البلد، بمنطقة أوسيم شمال المحافظة، دون إصابات لتحديد أسباب الحريق والخسائر.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أبورواش عبدالمعطي ببشتيل البلد، بمنطقة أوسيم شمال المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية الجيزة حريق شقة سكنية اوسيم

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وائل لطفي

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