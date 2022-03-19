معاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع أبورواش فى أوسيم

انتدبت النيابة العامة بالجيزة الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع أبورواش عبدالمعطي ببشتيل البلد، بمنطقة أوسيم شمال المحافظة، دون إصابات لتحديد أسباب الحريق والخسائر.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أبورواش عبدالمعطي ببشتيل البلد، بمنطقة أوسيم شمال المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.