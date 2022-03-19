السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طوكيو تسجل 7444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو
طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية،  طوكيو اليوم السبت 7444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 381 حالة مقارنة بأمس الجمعة، وبانخفاض بواقع 1720 حالة مقارنة بيوم السبت الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليوم أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ 45 مريضا،  بانخفاض بواقع ثلاثة أشخاص، مقارنة بأمس الجمعة ، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.
 

ويبلغ الرقم على مستوى البلاد 983 حالة، بانخفاض بواقع تسعة أشخاص، مقارنة بأمس الجمعة. 


وعلى مستوى البلاد، يبلغ عدد الحالات المسجلة، 44 ألفا و711 .
 

وبلغ عدد حالات الوفاة، المتعلقة بالجائحة، على مستوى البلاد 104 حالات.

اليابان طوكيو حكومة العاصمة اليابانية المستشفيات في طوكيو

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وائل لطفي

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