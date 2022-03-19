السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ميكروباص فى الجيزة

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ميكروباص بشارع 6 أكتوبر من شارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل سيارة ميكروباص "دون ركاب" بشارع 6 أكتوبر من شارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.