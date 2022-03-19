السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ميكروباص فى الجيزة

أرشيفية
أرشيفية

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ميكروباص بشارع 6 أكتوبر من شارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل سيارة ميكروباص "دون ركاب" بشارع 6 أكتوبر من شارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

رجال الحماية المدنية الجيزة حريق سيارة ميكروباص دون وقوع إصابات

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وائل لطفي

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