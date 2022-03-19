السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلماني: القطار الكهربائي السريع يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد والسياحة

النائب محمد زين الدين
النائب محمد زين الدين

قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن القطار الكهربائي السريع بعد تشغيله سوف يحقق مكاسب اقتصادية واستثمارية وسياحية كبيرة لمصر، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لهذا القطار لتشجيع الاستثمار وتسهيل حركة النقل للسياح من مختلف دول العالم خلال تنقلهم بين المحافظات والمناطق السياحية والأثرية.

وأشاد زين الدين، في بيان اليوم، بتصريحات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير التي أشار فيها إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع "العين السخنة-العلمين مطروح" يبلغ طوله 585 كم، ويشمل 22 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسيسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

وأعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، اتفاقه التام مع تأكيد وزير النقل بأن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد تفقد بعض قطاعات المشروع أمس الجمعة في جولة رافقه خلالها اللواء عصام والي رئيس هيئة الأنفاق واللواء حسام مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة لأعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع، والذي يبدأ من العين السخة مرورا بالإسكندرية والعلمين وحتى مطروح، في المسافة من حلوان حتى العين السخنة، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

النائب محمد زين الدين مجلس النواب القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي تشجيع الاستثمار المناطق السياحية والأثرية

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