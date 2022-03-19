أحداث الظهيرة| اكتشاف مقابر أثرية و«فيش» لرئيس حي الموسكي وقوافل طبية

شهدت الساعات القليلة الماضية عدة أحداث نالت اهتمام القرَّاء على المستويين المحلي والدولي وفي مجالات مختلفة ما بين السياسة والفن والرياضة والمجتمع، وترصد «الدستور» في نشرة الظهيرة أبرز الأخبار التي اهتم بها القرَّاء خلال ساعات الصباح:

النيابة تطلب «فيش وتشبيه» رئيس حي الموسكي بعد اتهامه بالاعتداء على ضابط

أمرت نيابة مدينة نصر، بإجراء الصحيفة الجنائية "فيش وتشبيه" رئيس حي الموسكي، المتهم بالبلطجة والتعدي بالضرب مع آخرين على ضابط واقتحام شقته، لبيان صحيفته الجنائية، حيث أكدت التحريات أن المتهم استعان بعدد من الأشخاص للتعدى بالضرب على ضابط بسبب خلافات الجيرة.

كانت نيابة مدينة نصر، أمرت بحبس رئيس حي الموسكي 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى بالضرب على ضابط بسبب خلافات الجيرة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا من ضابط أفاد بتعرضه للاعتداء بالضرب من مجموعة من الأشخاص استدعاهم رئيس حي الموسكي بسبب خلافات الجيرة بينه وبين الضابط، وتبيَّن من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وبعد القبض عليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

اكتشاف 5 مقابر أثرية بسقارة

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم السبت، اكتشاف 5 مقابر أثرية بمنطقة سقارة.

وقال الدكتور وزيري ـ في مؤتمر صحفي اليوم خلال الإعلان عن الكشف الأثري ـ إن هذا الاكتشاف المهم هو من أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة شمال غرب هرم الملك "مرنرع" بسقارة التي يرأسها.

وأضاف أن الكشف يتضمن 5 مقابر منقوشة من عصريّ الدولة القديمة والانتقال الأول، بداخلها العديد من "الدفنات واللقى الأثرية".

وأوضح الدكتور وزيري أن المقبرة الأولى من المقابر المكتشفة لشخص يدعى "إيري" من أحد كبار رجال الدولة، وتتكون من بئر يؤدي إلى غرفة دفن منقوشة الجدران صور عليها العديد من المناظر الجنائزية منها مناظر لموائد القرابين، وواجهة القصر، وأواني الزيوت السبعة، كما يوجد بها تابوت ضخم من الحجر الجيري بالإضافة إلى قطع منقوشة تخص صاحب المقبرة وتعمل البعثة الآن على تجميعها.

وقال إن المقبرة الثانية تخص زوجة شخص يدعى "يارت" وذلك بسبب قربها من مقبرته وهي تتكون من بئر مستطيل الشكل، مضيفا أن المقبرة الثالثة هي لشخص يدعى "ببى نفرحفايي" والذي كان يشغل عدة مناصب منها "السمير الأوحد"، والمُشرف على البيت العظيم، و"الكاهن المُرتل"، و"مطهر البيت".

وأشار إلى أن المقبرة الرابعة عبارة عن بئر مستطيل الشكل يقع على عمق نحو 6 أمتار تحت سطح الأرض لسيدة تدعى "بيتي" والتي حملت ألقاب مزينة الملك الوحيدة وكاهنة المعبودة حتحور.

وقال إن المقبرة الخامسة هي لشخص يدعى "حنو" وتتكون من بئر مستطيل الشكل يقع على عمق نحو 7 أمتار ويأتي من بين ألقابه المشرف على القصر الملكي و"السمير الأوحد"، والأمير الوراثي والعمدة، والمُشرف على البيت العظيم، وحامل أختام الوجه البحري، والمشرف على البستان.

سفير مصر في موسكو يستقبل مجموعة من المواطنين الذين غادروا أوكرانيا

استقبل السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، مجموعة من المواطنين المصريين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا عبر الأراضي الروسية، وذلك قبل عودتهم إلى أرض الوطن.

وذكرت وزارة الخارجية -في بيان صحفي اليوم السبت- أن اللقاء يأتي في إطار الجهود التي بذلتها السفارة على مدار الأسابيع الماضية لفتح معابر آمنة لإجلاء المواطنين العالقين في مدن خاركيف وسومي وخيرسون وماريوبول.

وعبر المواطنون خلال اللقاء عن تقديرهم للجهود التي بذلتها سفاراتنا المعنية، وكذا السلطات الروسية في إجلائهم واستضافتهم وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن في أفضل الظروف.

يذكر أن سفارة مصر في موسكو قد أجرت اتصالات مكثفة على مدار الأسابيع الماضية للتنسيق مع الجانب الروسي، وسفارتنا في أوكرانيا، والجالية المصرية في أوكرانيا كذلك، لترتيب عمليات إجلاء المواطنين المصريين وأسرهم، حيث تمت استضافتهم على الأراضي الروسية منذ إجلائهم من أوكرانيا لحين الانتهاء من ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن.

فقدان طائرة عسكرية أمريكية في النرويج

أفاد جهاز طوارئ نرويجي الجمعة بأن طائرة عسكرية أمريكية على متنها أربعة من أفراد طاقمها فقدت في النرويج ويُحتمل أنها تحطمت أثناء مشاركتها في تدريبات لحلف شمال الأطلسي.

وأفاد جهاز الطوارئ الإقليمي (إتش آر إس) في بيان بأن الطائرة الأمريكية من طراز أوسبري "فقدت الساعة 18,26 (17,26 ت غ) جنوب بودو" في شمال النرويج في أحوال جوية سيئة.

وكان طاقمها المكون من أربعة أفراد يشارك في مناورات "كولد ريسبونس" العسكرية رفقة نحو 30 ألف عسكري من دول حلف شمال الأطلسي إضافة إلى السويد وفنلندا.

وقال البيان إن عناصر الإنقاذ رأوا أثناء بحثهم من الجو علامات على وجود الطائرة في المنطقة التي فقدت فيها، لكن الطقس كان سيئا للغاية ما حال دون تمكنهم من الهبوط، وأشار إلى أن فرق الإنقاذ والشرطة تتجه إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم جهاز الطوارئ يان اسكيل سيفرينسن لقناة "إن آر اس" التلفزيونية "لسنا في أرض الموقع نفسه لذلك لا نعرف شيئًا عن الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها".

وأكد الجيش الأمريكي من جهته تعرّض الطائرة التابعة لقوات مشاة البحرية لحادثة أثناء "تدريب في النرويج في إطار تمرين كولد ريسبونس 2022".

وقال المتحدث جيم ستينغير إن "سبب الحادث قيد التحقيق، وستُقَدّم تفاصيل إضافية فور توفرها".

تهدف مناورات "كولد ريسبونس" 2022 إلى اختبار إدارة النرويج لتعزيزات الحلفاء على أراضيها في حال تفعيل بند الدفاع المشترك للحلف الأطلسي.

وبدأت التدريبات هذا الأسبوع وسط توتر شديد بين روسيا والحلف بشأن غزو أوكرانيا، لكنها كانت مقررة قبل وقت طويل من بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.

إحالة 6 مسؤولين استولوا على أموال «تكافل وكرامة» للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي وخمسة من مساعديه للمحاكمة، بعد ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال برنامج تكافل وكرامة الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وطلب المتهم السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه و5260 في 6 يونية بمبلغ 29800 جنيه و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقيميه وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.

وقام سترًا لجريمته باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامها في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف مما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم طلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 بمبلغ 69800 جنيه و69 بمبلغ 29800 جنيه و779 بمبلغ 29400 جنيه والمنصرفين باسم المتهم الثاني عاطف زاخر رفلة، وبرقم شطب 130 بمبلغ 34800 جنيه وبرقم شطب 4887 بمبلغ 29900 جنيه. وبرقم شطب 735 بمبلغ 29800 جنيه. باسم المتهم.

وتقدم المتهم بطلب صرف السلفة المقيدة برقم 5087، باسم المتهم الرابع وبرقم 1114 بمبلغ 29520 جنيه باسم المتهم، وطلبات صرف السلف من قرض البنك الدولي بمبالغ 30000 جنيه و29700 جنيه و28700 جنيه بأرقام شطب 4556 ــ 5259 ــ 298، باسم المتهم الثالث، رغم عدم صحة الغرض المطلوب من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقام سترًا لذلك باصطناع مستندات تسوية هذه السلف مما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه.

وأكدت النيابة الإدارية أن كبير أخصائيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي اجتماعي بذات الإدارة، ورئيس قسم سكرتير وأحمد شعبان علي، أخصائي اجتماعي لم يحافظوا على أموال جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد ما مكنه من اختلاسها لنفسه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الستة للمحاكمة.

7 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن إطلاق 7 قوافل طبية جديدة لمدة يومين، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت وزارة الصحة السكان، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق الشماخية مركز إدفو غرب محافظة أسوان، وجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وأبوبكر مركز جهينة محافظة سوهاج، وننا مركز أهناسيا محافظة بني سويف، وعزبة كرم مركز أشمون محافظة المنوفية، والحبيلات الغربية مركز أبوتشت محافظة قنا، ووادي الطرفة مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، والمعتمدية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والتوفيقية مركز كفر سعد محافظة دمياط.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ206 آلاف و270 مواطنًا من خلال 155 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية في شهر فبراير الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأكدت حرصها على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.