تجديد حبس قاتل زوجته فى القليوبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية بالقليوبية، حبس قاتل زوجته والمعروفة إعلاميًا بعروس قليوب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد القانونية اللازمة له.

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بالعثور على جثة فتاة داخل أحد العقارات بناحية قرية بلقس وبها عدة طعنات في الظهر.

وتم إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وانتقلت قوة أمنية وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب وتبيَّن أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بطعنها بسكين عدة طعنات وفر هاربًا.

وكشفت التحريات عن أن المتهم تشاجر مع المجني عليها عندما طلبت منه مبلغًا ماليًا لشراء بعض متطلبات المنزل إلا أنه رفض وتشاجر معها وطعنها بالسكين في ظهرها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تبيَّن أن المجني عليها متزوجة يوم 25 فبراير الماضي من المتهم ولم يمر على زواجها قرابة 18 يومًا دبت بينهما الخلافات، وأنها تركت منزل الزوجية قبل الحادث بيوم واحد، وأن الزوج قام بردها له مرة أخرى وفي اليوم التالي تشاجر معها وطعنها حتى الموت.