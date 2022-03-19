الجيش الصومالي يعلن تدمير أحد معاقل مليشيات حركة «الشباب» جنوبي البلاد

أعلن الجيش الصومالي، تدمير أحد المعاقل التي تستخدمها مليشيات حركة الشباب الإرهابية في محافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب الإقليمية، جنوبي البلاد.

وقال قائد الفرقة 64 للجيش الوطني الصومالي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية اليوم /السبت/ - "إن العملية العسكرية حققت الهدف المنشود، حيث تمكنت القوات الوطنية من تدمير أحد المعاقل الذي كانت المليشيات الإرهابية تستخدمه من أجل إلحاق الأذي ضد الرعاة والمزارعين المحليين".

وأضاف أن الجيش نفذ أيضا عملية إزالة الألغام الأرضية التي زرعتها العناصر المتطرفة على طول الطريق بين منطقتي "ولنوين" و"ورمحن" بمحافظة شبيلي السفلى.

قوات الكوماندوز التابعة للجيش الصومالي

يذكر أنه في وقت سابق، شنت قوات الكوماندوز التابعة للجيش الصومالي عملية عسكرية استهدفت عناصر "حركة الشباب" المتشددة في قرى جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 7 من أعضاء الحركة.

وذكر التليفزيون الصومالي، أن قوات الكوماندوز التابعة للجيش الصومالي شنت عملية عسكرية استهدفت عناصر حركة الشباب المتشددة، ما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين وتدمير مخابئهم جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن تلك العمليات جرت في قرى سانجوني وموسى الحاج وعراري وكوبان بمقاطعة كيسمايو بولاية جوبالاند (جنوبي البلاد).

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي “حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقًا لتفسيرها الديني المتشدد”.

يذكر أن الصومال هى واحدة من أفقر دول العالم، حيث يعيش ما يقرب من 70 في المئة من سكانها بأقل من 1.90 دولار في اليوم، وتكافح للتعافي من عقود من الحرب الأهلية، كما أنها تقاتل تمردا إسلاميا (حركة الشباب) منذ عقود.