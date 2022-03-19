السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بالنصب على المواطنين بمدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

أمرت جهات التحقيق بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بمدينة نصر، كما كلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة التحريات.

كانت البداية عندما تلقى اللواء عمرو البيلي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة حال تواجده بإحدى وحدات التراخيص بالقاهرة، وبحوزته مبلغ مالي، مستندات تراخيص خاصة بإحدى السيارات ملك أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة لإنهاء تراخيص السيارة المُشار إليها.

وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص المُشار إليها وإيهامه لمالكي السيارات بقدرته على إنهاء إجراءات الترخيص، واتفاقه مع مالك السيارة المُشار إليها على إنهاء تراخيصها مقابل مبلغ مالي، كما أضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي وبمواجهة مالك السيارة المشار إليها بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

جهات التحقيق مسجل خطر انتحال الصفة التحريات 4 أيام

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وائل لطفي

البابا المصرى

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