محمد الباز: البعض يعلق الأزمات على شماعة الإعلام

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الكثير من الناس يرون في الإعلام أزمة طول الوقت ويتم تعليق الأزمات الأخرى على شماعة الإعلام فهو الحل الأسهل لدى البعض لحل الأزمات الأخرى.

وأضاف الباز في لقائه بمعرض «داندي مول» للكتاب في دورته الأولى والتى تديره الإعلامية دينا قنديل بحضور الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الأزمة تكون بعلاقة الآخرون بالإعلام من السلطة وليس المراد بالسلطة السياسية فحسب بل بالسلطة الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، فعلى سبيل المثال علاقة المعلنين والممولين للمؤسسات الإعلامية التي لها تحكم في الإعلام وكذلك السلطة الدينية والاجتماعية التي تهاجم الإعلام وتمنعه من ممارسة حقه في مجرد طرح فكر في أي شيء يقابل هذا بالرفض.

وأشار الباز إلى أن الإعلام لابد أن يعمل في سياق الحرية الكاملة ونقطة التحول هي أن الإعلام كان عامل أساسي في الحراك السياسي في يناير ويونيو الإعلام والصحافة هي من شنت حملات على بعض المسؤولين الفاسدين ونجحت في إزاحتهم وكشفهم.

كما وجه خلال لقائه الشكر والتقدير للدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، موضحا أنه عندما تحدث معه في إنجاز موسوعة المضللون لم يستغرق الأمر دقائق ووافق عليها.

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