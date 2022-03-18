السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب الجدل خلال الساعات الماضية بعد ظهورها الأخير خلال إحيائها حفل زفاف أحد معجبيها، ولكن بوزن زائد ما أثار فضول جمهورها حول حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب، وتصدرت تريند محرك البحث العالمي جوجل.

حقيقة حمل شيرين عبدالوهاب من حسام حبيب 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب، ولكن تكتمت الأولى على هذا الأمر ولم تخرج حتى الآن لتنفي تلك الشائعة، ما يثير فضول محبيها أكثر خاصة وأنها لم تعلق على الأمر حتى الآن لا بالإيجاب أو السلب.

ظهور شيرين عبدالوهاب وحقيقة حملها من حسام حبيب

ولم تكن المرة الأولى التي تظهر فيها شيرين بإطلالة تثير فضول جمهورها، فقد أطلت مؤخرا على مسرح حفلها بالكويت مرتدية ملابس رياضية بخلاف عادتها في الظهور بحفلاتها والتي دائماً ترتدى فيها الفساتين، كما أنها ظهرت بوزن زائد وملحوظ، ما دفع الكثيرين للتساؤلات حول سبب ارتدائها هذه الملابس، كما أن البعض تكهن بأن شيرين حامل وهو لم يتم تأكيده من جانبها أو حتى المقربين منها.

وقد أحيت شيرين عبد الوهاب مؤخرا أيضا حفل زفاف أحد معجبيها بقصر البارون، وقامت بالغناء والرقص مع العروسين، وكان اللافت هو ظهور شيرين ببطن منتفخ، ما دفع الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تأكيد الشكوك التي أُثيرت حول حملها خلال حفلها الأخير في الكويت، ومن المتوقع أن تخرج لتبرر موقفها حول حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب.

شيرين تحقق حلم أحد المعجبين.. وتعود للأفراح بعد غياب 6 سنوات

ولفتت شيرين عبد الوهاب الأنظار أمس خلال حفل الزفاف، خاصة وأنها ظهرت بحالة مزاجية جيدة، ما جعل الحضور يهتف باسمها، فردت عليهم قائلة: “شيرين ايه بقى.. ما عرفتش تحمي نفسيها”. 

ودخل جمهور شيرين في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن علاقة طليقها الفنان حسام حبيب، بما قالته، وماذا فعل معها وجعلها لا تقدر على حماية نفسها منه. 

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وائل لطفي

البابا المصرى

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